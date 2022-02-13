ПСЖ может рассчитывать далеко не на всех звезд в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против Реала.

Защитник Серхио Рамос даже не начинал полноценные тренировки, информирует RMC Sport.

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Испанец не играет с 23 января, когда получил травму икроножной мышцы. А вот дела Неймара гораздо лучше. Самый дорогой футболист мира тренируется вместе с командой и получил положительный вердикт врачей для участия в матчах. Бразилец пропустил более 2 месяцев, леча голень.

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Первый матч между ПСЖ и Реалом состоится в Париже уже во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00.

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