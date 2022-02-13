Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов / Фото Реал

Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал 26 футболистов, которые получат шанс защищать цвета королевского клуба в матче 1/8 финала ЛЧ.

ПСЖ – Реал: Перес и Аль-Хелаифи поужинают в Париже – между президентами напряженные отношения из-за Мбаппе

В заявку попал форвард Карим Бензема, участие которого оставалось под вопросом из-за недавней травмы. Традиционно в списке "сливочных" нашлось место украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Первый матч между ПСЖ и Реалом состоится в Париже уже во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00.

"Став гравцем, про якого говорив Зідан": інтерв'ю Бензема – про Роналду в Реалі, Мбаппе у збірній та ідеального форварда