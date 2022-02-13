ПСЖ може розраховувати далеко не на всіх зірок у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Реала.

Захисник Серхіо Рамос навіть не починав повноцінні тренування, інформує RMC Sport.

ПСЖ – Реал: Анчелотті визначився з заявкою на матч Ліги чемпіонів – Бензема в обоймі

Іспанець не грає з 23 січня, коли отримав травму литкового м'язу. Натомість справи Неймара значно кращі. Найдорожчий футболіст світу тренується разом з командою і отримав позитивний вердикт лікарів для участі в матчах. Бразилець пропустив понад 2 місяці, лікуючи гомілку.

Історія Ліги чемпіонів багата на рекорди та особливі досягнення! Переконайся у цьому, переглядаючи улюблені матчі з коктейлями Żubrówka. Żubrówka – для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Нагадаємо, перший матч між ПСЖ та Реалом відбудеться у Парижі вже у вівторок, 15 лютого. Початок о 22:00.

4 очевидні фаворити, Мессі, Роналду та Яремчук – аутсайдери: оцінка пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів