ПСЖ – Реал: Анчелотті визначився з заявкою на матч Ліги чемпіонів – Бензема в обоймі
Мадридський Реал готується до центрального протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав 26 футболістів, які отримають шанс захищати кольори королівського клубу у матчі 1/8 фіналу ЛЧ.
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До заявки потрапив форвард Карім Бензема, участь якого залишалась під питанням через нещодавню травму. Традиційно у списку "вершкових" знайшлось місце українському голкіперу Андрію Луніну.
Нагадаємо, перший матч між ПСЖ та Реалом відбудеться у Парижі вже у вівторок, 15 лютого. Початок о 22:00.
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