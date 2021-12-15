Ресурс FiveThirtyEight на основе своей модели определил шансы команд на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 ЛЧ

Манчестер Сити, Бавария, Челси и Аякс выступают очевидными фаворитами своих пар. У Зинченко с партнерами 92% на проход Спортинга – это самая очевидная дуэль. В пангерманском дерби Бавария на 87% пройдет Зальцбург, а Челси на 86% выбьет Лилль. У Аякса явное преимущество в противостоянии с Бенфикой – команде Яремчука дают только 21%.

Ливерпуль тоже выглядит ощутимым фаворитом против Интера – 68% на 32%. До сих пор все ожидаемо, а вот оценка пары Атлетико – Манчестер Юнайтед довольно неожиданна. Модель, основываясь на выступлениях команд, выделяет испанцам больше шансов на четвертьфинал – 61% на 39%.

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Центральное противостояние с участием Реала и ПСЖ с большей вероятностью завершится успехом мадридцев. Месси, Мбаппе и Неймар получают 45% на проход команды Карло Анчелотти. А самую равную пару, конечно, сформировали Ювентус и Вильярреал – 53% против 47% в пользу Турина.

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В 1/16 Лиги Европы такого дисбаланса нет. Малиновский с Аталантой имеет самые большие шансы на выход в следующий раунд – 78% против Олимпиакоса. Барселоне в дуэли с Наполи выделяют небольшие 55%. Юрия Вернидуба мы вряд ли увидим в 1/8 финала – его Шерифу дают всего 27% с Брагой.