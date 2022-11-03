"Конечно, хотелось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы готовились к этому матчу, но досадные ошибки в начале поединка не дали нам показать свой футбол и нашу лучшую игру. Но Лига Европы – тоже неплохой результат, учитывая то, что перед началом Лиги чемпионов никто в нас не верил.

Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4 – видео голов и обзор матча

Нет, результат не давил. Просто моя ошибка в начале матча. При том, что нам нужно было выигрывать, было тяжело перестроиться и забивать два мяча. Тем более, что нам противостояла такая сильная команда, которая не проигрывает уже 8-9 матчей. Но мандража не было. Просто, пожалуй, не наш день, не наша самая лучшая игра. В первой игре они допустили ошибки, а в этой – мы", – резюмировал 20-летний Судаков в комментарии Terrikon.

Хавбек выходил в старте Шахтера на все матчи группового этапа ЛЧ и оформил 2 ассиста, однако именно с его "обрезки" начался погром от РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг разгромил Шахтер в битве за плей-офф Лиги чемпионов – "горняки" проведут весну в Лиге Европы