Шахтер и РБ Лейпциг встречаются в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео главных моментов матча на "Футбол 24".

Команде Йовичевича для выхода в плей-офф нужна победа, но именно "горняки" начали трещать со старта. Если первый удар Вернера отразил Трубин, то второй шанс РБ Лейпциг завершился голом.

Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов

На 10-й минуте Судаков обрезался у собственной штрафной, и Нкунку вывел Вернера на ударную позицию. Тимо снова проиграл дуэль Трубину, но тот же Нкунку прибежал на добивание – 0:1.