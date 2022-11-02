Шахтар та РБ Лейпциг зустрічаються в рамках 6 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео головних моментів матчу на "Футбол 24".

Команді Йовічевіча для виходу у плей-офф потрібна перемога, але саме "гірники" почали тріщати зі старту. Якщо перший удар Вернера відбив Трубін, то друга нагода РБ Лейпциг завершилася голом.

Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів

На 10-й хвилині Судаков обрізався біля власного карного майданчика, і Нкунку вивів Вернера на ударну позицію. Тімо знову програв дуель Трубіну, але той-таки Нкунку прибіг на добивання – 0:1.