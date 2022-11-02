Шахтар – РБ Лейпциг – відео голів
21:00 - Читать на русском
Шахтар та РБ Лейпциг зустрічаються в рамках 6 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео головних моментів матчу на "Футбол 24".
88' live
Крістофер Нкунку 10’
Андре Сілва 50’
Домінік Собослай 62’
Дані Ольмо 68’
10’ Крістофер Нкунку
50’ Андре Сілва
62’ Домінік Собослай
68’ Дані Ольмо
Команді Йовічевіча для виходу у плей-офф потрібна перемога, але саме "гірники" почали тріщати зі старту. Якщо перший удар Вернера відбив Трубін, то друга нагода РБ Лейпциг завершилася голом.
Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів
На 10-й хвилині Судаков обрізався біля власного карного майданчика, і Нкунку вивів Вернера на ударну позицію. Тімо знову програв дуель Трубіну, але той-таки Нкунку прибіг на добивання – 0:1.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter