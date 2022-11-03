"Звісно, ​​хотілося вийти до плей-офф Ліги чемпіонів. Ми готувалися до цього матчу, але прикрі помилки на початку поєдинку не дали нам показати свій футбол та нашу найкращу гру. Але Ліга Європи – теж непоганий результат, враховуючи те, що перед початком Ліги чемпіонів ніхто в нас не вірив.

Шахтар – РБ Лейпциг – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Ні, результат не тиснув. Просто моя помилка на початку матчу. При тому, що нам потрібно було вигравати, було важко перебудуватися та забивати два м'ячі. Тим більше, що нам протистояла така сильна команда, яка не програє вже 8-9 матчів. Але мандражу не було. Просто, мабуть, не наш день, не наша найкраща гра. У першій грі вони припустилися помилок, а в цій – ми", – резюмував 20-річний Судаков у коментарі Terrikon.

Хавбек виходив у старті Шахтаря на усі матчі групового етапу ЛЧ і оформив 2 асисти, однак саме з його "обрізки" розпочався погром від РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг розгромив Шахтар у битві за плей-офф Ліги чемпіонів – "гірники" проведуть весну в Лізі Європи