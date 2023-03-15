"Мы еще не обсуждали воскресный поединок с Аяксом (расстояние между командами в чемпионате Нидерландов составляет три очка, – прим.). Мы знаем, насколько этот матч будет важным, но нас ждет завтрашний вечер.

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Если с Шахтером все сложится хорошо, мы подойдем к битве с Аяксом с большей уверенностью. Но пройти Шахтер будет трудной задачей. На выезде мы доминировали, но пропустили незаслуженный гол. Однако, в итоге, все зависит от результата.

К счастью, теперь мы играем дома, с нашими болельщиками. Если мы продемонстрируем такой же менталитет, как и в гостях, то, надеюсь, сможем пройти на один раунд дальше", – цитирует Джаханбахша fr12.nl.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом в Варшаве завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится в четверг, 16 марта. Начало встречи в 19:45.

Фейеноорд перед матчем с Шахтером чуть не потерял очки – оборона соперника помогла одержать победу