"Проблема Безуса остается": наставник Гента неоднозначно оценил игру украинца несмотря на его гол
Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук прокомментировал выступление Романа Безуса в матче 12-го тура чемпионата Бельгии против Генка.
"Нет, это не лучший Роман Безус. Я доволен его игрой. Он дает команде много драйва, тяжело работает. К тому же, он всегда готов играть.
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Но его проблема остается – он чередует фантастические вещи со странными действиями. Принятие правильных решений – вот в чем все дело. Выбор решения остается проблемой Безуса", – цитирует Ванхазебрука Belgiumsoccer.be.
Напомним, Роман голом присоединился к разгромной победы Гента над Генком (3:0), реализовав пенальти. В общем, украинец в 12 матчах текущего сезона забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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