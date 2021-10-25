"Ні, це не найкращий Роман Безус. Я задоволений його грою. Він дає команді багато драйву, важко працює. До того ж, він завжди готовий грати.

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Але його проблема залишається – він чергує фантастичні речі з дивними діями. Ухвалення правильних рішень – ось в чому вся справа. Вибір рішення залишається проблемою Безуса", – цитує Ванхазебрука Belgiumsoccer.be.

Нагадаємо, Роман голом долучився до розгромної перемоги Гента над Генком (3:0), реалізувавши пенальті. Загалом, українець у 12 матчах поточного сезону забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

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