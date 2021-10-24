Безус голом помог Генту разгромить Генк, Соболь потерял очки с Брюгге
Украинцы демонстрируют хороший уровень в чемпионате Бельгии. Читайте отчет матчей 12 тура местного первенства.
Чемпионат Бельгии, 12-й тур
Генк – Гент – 0:3
Голы: Самойс, 43, Безус, 59 (пен), Тиссудали, 79
Антверпен – Брюгге – 1:1
Голы: Энгельс, 35 – Ванакен, 45+2
Андерлехт – Беерсхот – 4:2
Голы: Гомес, 45+2 (пен), Шанкланд, 54 (автогол), Куаме, 69, Ашимеру, 78 – Шанкланд, 56, Дом, 81
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Гент на выезде унизил Генк. Гости отгрузили сопернику три безответных гола, а один из мячей забил Роман Безус. Украинец, который сейчас является одним из ключевых игроков Гента, хладнокровно реализовал пенальти. Победа позволила гостям обойти Генк и расположиться на 9-й строчке в таблице.
Брюгге имел шанс возглавить турнирную таблицу, но потерял его, расписав ничью с Антверпеном. Соперники лишь обменялись голами, хотя именно гости были ближе к победе. Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь появился в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте.
В еще одном поединке Андерлехт в голевой перестрелке одолел Беерсхот. Богдан Михайличенко наблюдал триумф своей команды со скамейки запасных.
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