Чемпионат Бельгии, 12-й тур

Генк – Гент – 0:3

Голы: Самойс, 43, Безус, 59 (пен), Тиссудали, 79

Антверпен – Брюгге – 1:1

Голы: Энгельс, 35 – Ванакен, 45+2

Андерлехт – Беерсхот – 4:2

Голы: Гомес, 45+2 (пен), Шанкланд, 54 (автогол), Куаме, 69, Ашимеру, 78 – Шанкланд, 56, Дом, 81

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Гент на выезде унизил Генк. Гости отгрузили сопернику три безответных гола, а один из мячей забил Роман Безус. Украинец, который сейчас является одним из ключевых игроков Гента, хладнокровно реализовал пенальти. Победа позволила гостям обойти Генк и расположиться на 9-й строчке в таблице.

Брюгге имел шанс возглавить турнирную таблицу, но потерял его, расписав ничью с Антверпеном. Соперники лишь обменялись голами, хотя именно гости были ближе к победе. Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь появился в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте.

В еще одном поединке Андерлехт в голевой перестрелке одолел Беерсхот. Богдан Михайличенко наблюдал триумф своей команды со скамейки запасных.

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