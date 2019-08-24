"Отрежу себе голову, если Витория Гимараеш нам забьет", – одиозный президент Стяуа

Президент Стяуа Джордже Бекали сделал громкое заявление накануне ответного матча против португальской Витории Гимараэш.

"Их команда слишком слаба, чтобы напугать меня. Они не смогут нам забить, даже если мы будем играть три дня подряд.

Голкипер Стяуа потерял сознание во время матча Лиги Европы

Если Витория Гимараэш нам забьет, то я отрежу себе голову", – передает слова Бекали SAPO Desporto.

Напомним, что матч состоится в Португалии 29 августа. Добавим, что первый матч между Стяуа и Виторией Гимараэш завершился безголевой ничьей.

Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова