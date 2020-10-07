Португалия в рамках товарищеской встречи принимает Испанию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч Португалия – Испания начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Оба тренера прогнозируемо прибегли к ротации, но Луис Энрике и Фернанду Сантуш имеют столь мощный выбор исполнителей, что ослабление состава особенно не ощущается. У испанцев на скамейке запасных остались Рамос, Фати, Траоре, Гайя, Родри, Навас и де Хеа, а португальцы отправили в банку Фелиша, Бернарду Силву, Карвалью, Жоту и Бруну Фернандеша.

Стартовые составы

Португалия:

Испания:

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