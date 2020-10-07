Португалія в рамках товариської зустрічі приймає Іспанію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч Португалія – Іспанія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Обидва тренери прогнозовано вдалися до ротації, але Луїс Енріке та Фернанду Сантуш мають настільки потужний вибір виконавців, що ослаблення складу не відчувається. У іспанців на лаві запасних залишились Рамос, Фаті, Траоре, Гайя, Родрі, Навас та де Хеа, а португальці відправили на банку Феліша, Бернарду Сілву, Карвалью, Жоту та Бруну Фернандеша.

Стартові склади

Португалія:

Іспанія:

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