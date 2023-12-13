Шахтер и Порту сыграют 13 декабря в 6 туре группового турнира Лиги чемпионов 2023/24. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Порту – Шахтер пройдет в среду, 13 декабря, на стадионе Драгау. Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по Киеву. После 5 туров команды набрали по 9 очков и выяснят, кто присоединится к Барселоне, уже оформившей выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Порту – Шахтер: прогноз на решающий матч Лиги чемпионов

Порту – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 12 2023

Матч Порту – Шахтер можно смотреть онлайн в прямом эфире на платформе. MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:50. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2023/24. Комментаторы – Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре - старт программы MEGOGO Футбол Первый в 20:55. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии.

Напомним, поединок первого тура ЛЧ между Шахтером и Порту в Гамбурге завершился победой португальцев со счетом 3:1. После 5 туров у обеих команд по 9 очков. Чтобы занять второе место и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, "горнякам" нужно побеждать. Ничья будет в пользу Порту, который получит преимущество над подопечными Марино Пушича в личных матчах, а Шахтер опустится в Лигу Европы.

Порту – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов