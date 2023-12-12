"Шахтер проиграл Барселоне (1:2), но показал очень положительную игру. Они обыграли Антверпен, проиграли нам и выиграли у Барселоны. С новым тренером они приобрели определенную стабильность и сплоченность как команда, но база игроков та же. Это правда, что Украина переживает очень тяжелые времена, мне прислали статью из Financial Times, в которой говорится, насколько важна эта игра для Шахтера и Украины.

Шахтер объявил заявку на решающий матч ЛЧ против Порту – лидер "горняков" не успел восстановиться

С новым тренером в Шахтере мало что изменилось, он использует несколько разных игроков. Играет по классической схеме 4-3-3, полузащита примерно такая же. В сплоченности они более крепкие. В обороне они приобрели качество и пропустили меньше голов. В последней трети есть люди, которые могут решить исход игры. Именно это они и сделали в Лиге чемпионов с того момента, как обыграли Барселону.

Тот факт, что ничья достаточна для выхода в следующую стадию, является ловушкой или безопасностью? Это зависит от того, что мы делаем. Наша подготовка направлена на победу в игре. Ничья с Шахтером не устроит ни одного болельщика, и меня тоже. Мы будем работать на победу, но если выйдет ничья, мы будем довольны.

Это финал. В понедельник нас ждет еще один финал уже в чемпионате (со Спортингом), потому что в этом клубе мы всегда живем финалами. Мы привыкли к такому давлению. Я считаю, что это хорошее давление. Мы отдаем себе отчет в важности игры, но самое важное – ежедневная работа, и именно отсюда выходит наша мотивация.

Порту – Шахтер: УЕФА назначил фартового для "горняков" арбитра, удалявшего Миколенко

Это будет непростая игра, это будет не просто во всех аспектах. Пусть победит лучший, я хочу, чтобы это были мы. Из-за своей истории для клуба, который не находится в одной из сильнейших лиг с точки зрения финансов. В прошлом году мы были в выгодной ситуации против Атлетико Мадрид, и за несколько минут до конца проиграли. Мы не можем угадать, что сделает противник. Шахтер отличается от команд, с которыми мы сталкиваемся в национальных соревнованиях.

Мы очень хотим выйти в 1/8 финала. Раньше нам это уже удалось, также мы дважды были в четвертьфиналах. Я не финансовый менеджер. Я здесь, чтобы выигрывать титулы. В таком соревновании португальской команде важно пройти как можно дальше. Моя работа и задачи игроков – сделать все возможное, чтобы титулы приносили клубу финансовую отдачу. Португальские клубы испытывают большие трудности, и это касается не только Порту.

Теоретически мы являемся страной, все более далекой от сильных стран и оснащенных команд, в которых есть несколько лучших игроков в мире. На самом же деле футбол непредсказуем. В 1987 году никто бы и не сказал, что Порту достигнет того, чего добился в 2004 году. Но я чувствую и знаю, что становится все труднее, очень тяжело", – цитирует Консейсау A Bola.

Матч года для Шахтера, МЮ в шаге от провала, кто выживет в "группе смерти" – все расписания перед решающим туром ЛЧ