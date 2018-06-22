Полузащитник сборной Египта Морси: Неважно, что россияне забили Саудовской Аравии 5 голов

Полузащитник сборной Египта Сэм Морси поделился впечатлениями после матча с командой Уругвая.

Полузащитник египтян Сэм Морси считает, что главной причиной поражения не следует считать отсутствие Мохаммеда Салаха, сообщает sport-express.ru.

Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

"Разве можно сейчас говорить о том, забил бы Салах или нет? Все могло бы быть. А получилось так, что мы пропустили в конце матча, и это очень обидно.

Теперь будем готовиться к матчу с Россией. Они забили пять голов команде Саудовской Аравии? Неважно! Наш матч с ними – это будет совсем другая история", – заявил Морси.

Следующий матч сборная Египта на ЧМ-2018 проведет против хозяев турнира – россиян. Для того, чтобы сохранить шансы на выход из группы, "фараонам" нужно как минимум не проиграть.