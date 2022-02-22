24 березня збірна Польщі має зіграти проти Росії в рамках плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Місцем проведення матчу призначена Москва, але Польська футбольна асоціація намагається уникнути поїздки до країни-агресора. Поляки вже зверталися в ФІФА та УЄФА щодо можливого перенесення гри на свою територію, повідомляє видання Meczyki з посиланням на TVP Sport.

ФІФА та УЄФА не дали офіційної відповіді. Футбольні організації цинічно говорять про небажання змішувати політику та спорт. Перенесення матчу можливе в тому випадку, якщо буде небезпечно в самій Москві. А рівень безпеки для поляків у Росії визначатиме УЄФА.

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Після визнання Путіним "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР" та рішення відкрито ввести на Донбас російську армію, поляки обговорюють варіант з бойкотом матчу. Щоправда, якщо УЄФА не підтримає таку позицію, збірна Польщі ризикує отримати технічну поразку.

"УЄФА та ФІФА потрібно прийняти низку складних рішень. Якщо ми дійсно плануємо вводити санкції проти Росії, не бачу причин уникати вживання таких заходів. Ми постараємося принаймні перенести матч на нейтральне поле. Якщо цю пропозицію відхилять, будемо вирішувати, що робити далі. Я вважаю, що в такій ситуації польським спортсменам не варто їхати в Росію. Але це моя особиста думка", – сказав міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2021/22 запланований на 28 травня в Санкт-Петербурзі. Тиждень тому на запит Sportschau УЄФА дав таку офіційну відповідь: "Ми уважно стежимо за ситуацією і наразі не плануємо змінювати місце проведення фіналу".