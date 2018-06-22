toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Польша – Сенегал: Милик, который упал в дельфинарии, сможет сыграть в матче

17 июня 15:05 85 Читати українською
Польша – Сенегал: Милик, который упал в дельфинарии, сможет сыграть в матче
Аркадиуш Милик / фото: Твиттер сборной Польши

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик сможет помочь своей команде в матче с Сенегалом в рамках 1 тура чемпионата мира-2018.

Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик готов сыграть против Сенегала в матче 1 тура ЧМ-2018. Нападающий, который на днях упал в дельфинарии, не испытывает проблем со здоровьем, информирует официальный твиттер сборной Польши.

Прев’ю ЧС-2018, група H: Польща, Сенегал, Колумбія, Японія – все, що треба знати

К слову, последний раз за сборную Польши Милик забивал еще в сентябре 2017 года в матче против Казахстана.

Напомним, матч Польша – Сенегал состоится 19 июня. В этой же группе играют Колумбия и Япония.

ЧМ-2018 1 тур

Польша - Сенегал: Вторник 19 июня 2018

Польша
Матч окончен
1 : 2
Сенегал
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Польша Польша Польша - Сенегал Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук