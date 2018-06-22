Польша – Сенегал: Милик, который упал в дельфинарии, сможет сыграть в матче

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик сможет помочь своей команде в матче с Сенегалом в рамках 1 тура чемпионата мира-2018.

Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик готов сыграть против Сенегала в матче 1 тура ЧМ-2018. Нападающий, который на днях упал в дельфинарии, не испытывает проблем со здоровьем, информирует официальный твиттер сборной Польши.

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К слову, последний раз за сборную Польши Милик забивал еще в сентябре 2017 года в матче против Казахстана.

Напомним, матч Польша – Сенегал состоится 19 июня. В этой же группе играют Колумбия и Япония.