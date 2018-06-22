Польща – Сенегал: Мілік, який впав у дельфінарії, зможе зіграти у матчі

Нападник збірної Польщі Аркадіуш Мілік зможе допомогти своїй команді в матчі із Сенегалом в рамках 1 туру чемпіонату світу-2018.

Форвард збірної Польщі Аркадіуш Мілік готовий зіграти проти Сенегалу в матчі 1 туру ЧС-2018. Нападник, який днями впав у дельфінарії, не відчуває проблем зі здоров'ям, інформує офіційний твіттер збірної Польщі.

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До слова, востаннє за збірну Польщі Мілік забивав ще у вересні 2017 року в матчі проти Казахстану.

Нагадаємо, матч Польща – Сенегал відбудеться 19 червня. У цій же групі грають Колумбія та Японія.