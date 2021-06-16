Полузащитник сборной Франции Погба продемонстрировал, почему имеет статус одного из лучших полузащитников мира в матче против Германии.

В конце первого тайма именно Погба начал атаку, которая завершилась взятием ворот сборной Германии.

Франция – Германия – 1:0 – видео гола и обзор матча

После вбрасывания аута и нескольких пасов Поль получил мяч и заметил врывание Лукаса Эрнандеса в штрафную и шведой вырезал роскошную передачу, которую УЕФА признал лучшим моментом вчерашнего игрового дня. После прострела в исполнении Эрнандеса Хуммельс срезал мяч в собственные ворота.

Напомним, сборная Франции минимально обыграла Германию (1:0) и занимает второе место в группе F – ранее португальцы разбили Венгрию и возглавили квартет.

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