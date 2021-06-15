Франция – Германия – видео гола
22:41 - Читати українською
Франция и Германия встречаются в 1 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Германия.
Центральный матч первого круга группового этапа Евро-2020 начался настолько динамично, что первыми не выдержали немцы.
Франция – Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Лукас Эрнандес простреливал с левого фланга на Мбаппе, но Матс Хуммельс быстрее срезал мяч в девятку своих ворот.
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