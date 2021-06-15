Первый тур группового этапа завершало центральное противостояние – мощная Франция против проблемной Германии. Бундестим принимала соперника дома, но фаворитом была команда Дидье Дешама. "Ле блё" в статусе чемпионов мира сохраняли статус сильнейшей сборной планеты, тогда как Йоахим Лев без особого успеха проводил перестройку.

Сегодня тренеры совсем не удивили выбором футболистов. Франция вышла в оптимальном составе (но не с ромбом в центре поля, а в 4-3-3), Бензема дебютировал в официальном матче после камбэка. Германия снова расположилась в схеме 3-4-3 с Киммихом справа, а отсутствие профильного центрфорварда компенсировали постоянные перемещения группы атаки.

Прагматичная победа эффективной Франции

Очевидные вещи сразу же получили подтверждение: Франция – более сбалансированная и эффективная команда, которая четко понимает, что нужно делать на поле. В середине первого тайма "ле блё" забили единственный победный гол, когда Погба вырезал шикарный пас в штрафную площадь на Эрнандеса, а прострел Люки в собственные ворота срезал Хуммельс.

Франция – Германия – видео гола

Французы качественно перекрывали центр (отдельный респект Канте), ограничивая соперника. И хорошо действовали в переходных фазах – быстрому Мбаппе помогали партнеры. На фланге Киммиха быстро "посадили" на желтую карточку и продолжили туда давить. Килиан слева не раз остро выскакивал на оперативный простор. Нойеру приходилось спасать Бундестим, а когда Ману был бессилен, и Мбаппе красиво забил – судьи зафиксировали офсайд. А Рабьо выстрелил в штангу.

Германия не была ужасной, но без системы все усилия бесполезны

Немцы больше контролировали мяч, строили затяжные атаки, но не были эффективными. Моменты в основном возникали после подач/прострелов Киммиха и Гозенса. Но и эти кроссы не приносили ожидаемой пользы из-за отсутствия центрфорварда. Гнабри не хватило навыков Левандовски, когда он на старте второго тайма выстрелил над перекладиной.

Гнабри, Мюллер и Хаверц меняли позиции, а в итоге никто нормально не мог завершить атаку. Царил хаос и неопределенность. Бундестим получала подарки в виде опасных штрафных, однако удары у Крооса не пошли. Фирменные подключения Гюндогана также не всегда попадали в такт. После перерыва активизировался Киммих, но его умные пасы не конвертировались даже в удары.

Парадокс xG, или Франция на голову сильнее

Французы набрали смешной 0.3 xG (против 1.3 xG у немцев), но уверенно победили. Этот матч ярко показал недостатки системы ожидаемых голов. И вообще статистики без контекста. Франция меньше владела мячом (38% против 62%), однако значительно лучше им распоряжалась, разгоняя реактивные контратаки через Мбаппе. Франция реже била по воротам (4 удара против 10), но все моменты были острыми. Все моменты доводились до логического завершения.

Лучшие шансы "ле блё" вообще не принесли xG: автогол, офсайд Мбаппе, еще один выход Килиана обошелся без удара, гол Бензема в конце матча также был аннулирован из-за офсайда. Германия набрала лучшую статистику, но ей повезло проиграть только минимально. Замены Лева ничего не изменили. Финальный навал был примитивным.