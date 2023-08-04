Подопечный Петракова положил шедевр в Лиге конференций – видео лучшего гола дня
11:39 - Читати українською
Вингер сборной Армении Вахан Бичахчан отличился чудо-голом во втором раунде квалификации ЛК.
Погонь еще раз обыграла Линфилд (3:2) и вышла в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Украшением домашнего матча стал роскошный гол Бичахчана.
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Армянин получил пас за пределами штрафной площади и прицельным ударом положил мяч в "девятку". Этот гол стал победным для польского клуба.
Бичахчан выступает за сборную Армении под руководством Александра Петракова. 24-летний вингер в прошлом сезоне забил 6 голов за Погонь.
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