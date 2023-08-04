Підопічний Петракова поклав шедевр у Лізі конференцій – відео найкращого гола дня
11:34 - Читать на русском
Вінгер збірної Вірменії Вахан Бічахчан відзначився диво-голом у другому раунді кваліфікації ЛК.
Погонь ще раз переграла Лінфілд (3:2) і вийшла у наступний раунд кваліфікації Ліги конференцій. Окрасою домашнього матчу став розкішний гол Бічахчана.
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Вірменин отримав пас за межами штрафного майданчика та прицільним ударом поклав м'яч в "дев'ятку". Цей гол став переможним для польського клубу.
Бічахчан виступає за збірну Вірменії під керівництвом Олександра Петракова. 24-річний вінгер в минулому сезоні забив 6 голів за Погонь.
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