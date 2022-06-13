Сборная Испании обыграла Чехию в рамках 4 тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

На своем поле Чехия сумела шокировать пиренейцев, едва спасшихся от поражения. Вчера Испания таких ошибок не совершала. Голы Солера и Сарабии принесли подопечным Луиса Энрике комфортную победу.

Испания уверенно победила Чехию, возглавив свою группу в Лиге наций

Благодаря поражению Португалии в параллельном матче Испания поднялась на первое место в квартете. Чехия остается третьей, но Швейцария теперь отстает только на одно очко.