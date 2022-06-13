Победа на вес лидерства в видеообзоре матча Испания – Чехия – 2:0
09:43 - Читати українською
Сборная Испании обыграла Чехию в рамках 4 тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
На своем поле Чехия сумела шокировать пиренейцев, едва спасшихся от поражения. Вчера Испания таких ошибок не совершала. Голы Солера и Сарабии принесли подопечным Луиса Энрике комфортную победу.
Испания уверенно победила Чехию, возглавив свою группу в Лиге наций
Благодаря поражению Португалии в параллельном матче Испания поднялась на первое место в квартете. Чехия остается третьей, но Швейцария теперь отстает только на одно очко.
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