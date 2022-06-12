Сборная Чехии в рамках 4 тура Лиги наций выдала приличный футбол в Севилье, однако избежать заслуженного поражения от Испании это не помогло (0:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Испания довольно неоднозначно приступила к Лиге наций. В домашке с Португалией команда продемонстрировала очень качественный футбол, однако итоговый результат оказался неудовлетворительным – ничья. В Швейцарии подопечные Луиса Энрике одержали минимальную победу, но теперь не понравилась игра. Поединок против Чехии в Севилье должен дать ответ, какова же эта сборная.

Первый тайм стал достаточно спорным. С одной стороны, Испания понравилась своим великолепным владением мячом с кучей передач в высоком темпе. Движение на чужой трети поля тоже выглядело перспективно, что вылилось в несколько грубых ошибок чехов – впрочем, где-то хозяевам не повезло с завершением атак, а где-то они и сами отнеслись к реализации несерьезно. Как следствие, реальные моменты в первые 20 минут встречи "Фурия Роха" не создала.

Гости постепенно подстроились под испанцев и даже начали высоко прессинговать. Это принесло два перспективных эпизода у ворот Симона: на 18-й минуте перехват неудачной передачи Алонсо завершился ударом Черны с линии полукруга перед штрафной – голкипер парировал! На 19-й же Кухта зацепился за вынос от Черны, прорвался по центру, обошел Мартинеса по левому краю и выстрелил из пределов штрафной. Симон отразил этот выстрел, однако Кухта бил под таким углом, что пропустить гол Унаи не мог.

Наказание за расточительство и мелкие ошибки прилетело на 24-й минуте. Асенсио откликнулся на длинную передачу, влетел на правую половину штрафной и развернулся вокруг Йемелки – защитник на миг потерял контроль над Марко, оставив ему коридор для паса в центр. Нападающий Реала именно его и исполнил, а Солер замкнул ударом с линии вратарской. Без шансов для голкипера. 1:0!

На 27-й минуте эта парочка могла и второй гол оформить, однако Солер после вбегания на правый угол вратарской бахнул куда-то параллельно воротам. С этой же позиции несколько позже пробивал и Ольмо, принявший разрезной пас, но его попытку накрыли. В целом, после гола в ворота чехов сборная Испании окончательно перешла к доминированию, почти ничего не позволяя сопернику, но увидеть хотя бы один реальный момент в последней трети тайма не удалось. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "Фурии Рохи".

Второй тайм стартовал без замен. Уже через три минуты после его начала Испания могла закрывать игру вследствие вбегания Ольмо на ударную позицию в штрафной, однако Дани упал, а Джюнейт Чакир показал, что это не пенальти. Более того – чехи провели атаку в ответ с передачей за спину Карвахалю. В её завершении Пешек перебросил Симона, но хозяевам повезло. Мяч опустился на сетку с внешней стороны.

В середине второго тайма гости могли сравнять счёт усилиями Крала, которому удался неплохой удар метров с 23-х, но Симон отразил его (хотя не факт, что Алекс попадал в створ). К сожалению для подопечных Ярослава Шиглавы, этот момент стал последним для Чехии. Испания довольно быстро восстановила тотальный контроль над игрой, спокойно раскатывая мяч и изматывая соперника. Процент владения "Фурии Рохи" перевалил за 70%.

Правда, долгое время хозяева не создавали действительно опасных эпизодов. В их активе было несколько интересных контратак, но довести их до логичного завершения не удавалось. Луис Энрике не собирался смотреть на это вечно – на 59-й минуте он заменил Морату и Солера на Феррана Торреса и Гави, а на 72-й Сарабия вошел вместо Асенсио.

В конце концов именно эти ходы и прибили Чехию. На 75-й минуте Гави разогнал контрвыпад через левый фланг и отдал пас в центр на Ольмо, тот в касание переправил мяч на правый край штрафной под прострел Торресу, а его на дальней штанге замкнул Сарабия – 2:0! После этого все вопросы о победителе были сняты.

Луис Энрике тут же обновил состав, выпустив Альбу и Бускетса вместо Карвахаля и Коке. Уставшие гости, в свою очередь, перестали играть нормально, позволив испанцам делать всё, что вздумается. "Фурия" могла наказать за такое отношение к футболу на 82-й минуте эффектным обводным выстрелом Сарабии с левого угла штрафной – впрочем, мяч пролетел рядом с девяткой! Этот момент, увы, стал последним в матче.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу сборной Испании. Пиренейцы набрали 8 очков, возглавив группу 2 в дивизионе А Лиги наций. Португальцы идут вторыми, имея в активе 7 зачётных баллов. Чехи с 4 пунктами держатся третьими, а Швейцария отстаёт на одно очко.