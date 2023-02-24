Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов вспомнил ужас, который случился с ним в Лиге чемпионов сезона 2012/13.

Реал ярко победил Ливерпуль на Энфилде в среду со счётом 5:2. В поединке не обошлось без ляпов голкиперов. Сначала оступился Тибо Куртуа, а Алиссон ответил "взаимностью".

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На фейлы звездных вратарей отреагировал Андрей Пятов, опубликовав новый эпизод мини-сериала #SaveOfTheDay. "Видео в поддержку Алиссона и Куртуа. У каждого голкипера всегда будут ситуации, которые проверяют его психологическую мощь. Сломаешься или станешь сильнее? Матч против Челси был для меня именно таким", – написал украинец.

Это был поединок Лиги чемпионов на Стэмфорд Бридж в сезоне 2012/13. "Горняки" уступили со счетом 2:3, а Андрей допустил две серьезные ошибки: на 6 минуте выбил прямо на Фернандо Торреса, результативно подставившего ногу, а ближе к экватору игры отдал на Оскара, который издали его перекинул.

Несмотря на поражение от англичан, Шахтер сумел занять второе место в группе, где еще играли итальянский Ювентус и датский Норшелланн. Из 1/8 финала команда Луческу вылетела от Боруссии Дортмунд (2:2, 0:3).