Реал стал первой командой в истории еврокубков, которая смогла забить Ливерпулю в выездном матче пять мячей, информирует Opta. Более того, даже четыре гола на Энфилде до сегодняшнего дня никто из соперников "красных" не забивал!

Реал уничтожил Ливерпуль на Энфилде: эпичные фейлы киперов, Винисиус разрывает, Бензема – главный "палач" мерсисайдцев

Дублями в составе Реала отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема, ещё один мяч на счету Эдера Милитао. Винисиус стал самым вторым после Йохана Кройфа молодым игроком турнира, которому удавалось оформить дубль на Энфилде. Он оформил это достижение в возрасте 22 лет и 224 дней. Знаменитый 14-й номер Аякса забивал дважды на Энфилде в 1966 году в возрасте 19 лет и 233 дней.