Реал яскраво переміг Ліверпуль на Енфілді у середу із рахунком 5:2. У поєдинку не обійшлось без ляпів голкіперів. Спершу оступився Тібо Куртуа, Аліссон відповів "взаємністю".

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На фейли зіркових воротарів відреагував Андрій Пятов, опублікувавши новий епізод міні-серіалу #SaveOfTheDay. "Відео на підтримку Аліссона та Куртуа. У кожного голкіпера завжди будуть ситуації, які перевіряють його психологічну міць. Зламаєшся або станеш сильнішим? Матч проти Челсі був для мене саме таким", – написав українець.

Це був поєдинок Ліги чемпіонів на Стемфорд Брідж у сезоні 2012/13. "Гірники" поступились із рахунком 2:3, а Андрій припустився двох серйозних помилок: на 6 хвилині вибив просто на Фернандо Торреса, який результативно підставив ногу, а ближче до екватора гри віддав на Оскара, який здалеку його перекинув.

Попри поразку від англійців Шахтар зумів посісти друге місце у групі, де ще грали італійський Ювентус та данський Норшелланн. З 1/8 фіналу команда Луческу вилетіла від Борусії Дортмунд (2:2, 0:3).

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