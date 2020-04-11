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Пятов назвал неожиданный плюс в переносе Евро-2020

11:22 8 Читати українською
Пятов назвал неожиданный плюс в переносе Евро-2020
Андрей Пятов / УАФ

Голкипер сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов убежден, что перенос Евро-2020 пойдет на пользу подопечным Шевченко.

"Вижу плюс в переносе Евро в том, что у нас за это время будет 6 матчей с хорошими соперниками в Лиге наций.

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Какая у нас подготовка будет к чемпионату Европы – сыграем с одними из самых сильных сборных. Думаю, это пойдет нам только в плюс", – поделился Пятов во время онлайн-конференции УАФ.

Напомним, в следующем розыгрыше Лиги Наций сборная Украины встретится с Испанией, Германией и Швейцарией.

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Теги
Андрей Пятов Андрей Пятов Украина Украина Лига наций Евро-2020
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