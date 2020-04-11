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Караваев: Несколько раз просил футболку у Роналду, но он не захотел обмениваться

00:20 32 Читати українською
Караваев: Несколько раз просил футболку у Роналду, но он не захотел обмениваться
Александр Караваев / фото А. Осипов

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о своих неудачных попытках обменяться футболками с Криштиану Роналду.

"Когда мы играли с Португалией в квалификации Евро-2020, я часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду и просил футболку несколько раз. Оба матча его сборная не добилась положительного результата, и, видимо, поэтому он не захотел обменяться футболками.

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У меня в коллекции есть футболка Чиро Иммобиле, обменялся, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Очень приятно было поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за Фенербахче. Он выразил слова поддержки. Мне приятно слышать такое от знаменитого футболиста. Он общался со мной на равных, что меня поразило", – поделился Караваев во время онлайн-конференции УАФ.

К слову, Александр провел 8 матчей за сборную Украины в матчах отбора к Евро-2020, записав в свой актив 3 ассиста.

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Украина Украина Робин ван Перси Робин ван Перси Уэйн Руни Уэйн Руни Криштиану Роналду Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле Александр Караваев Александр Караваев
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