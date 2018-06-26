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Пикфорд: Кейн – форвард топ-уровня, я постоянно противостою ему на тренировках

17:15 31 Читати українською
Пикфорд: Кейн – форвард топ-уровня, я постоянно противостою ему на тренировках
Джордан Пикфорд / Фото из соцсетей

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высоко оценил уровень своего партнера по сборной Харри Кейна.

"Кейн – форвард топ-уровня, он прекрасно завершает атаки. Могу сказать это как человек, который постоянно противостоит ему на тренировках.

Он хорошо справляется с давлением, находится в отличной форме. Если в Харри появляется хороший момент, он обязательно его реализует.

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Ошибки Нойера и Де Хеа? Все вратари, даже самые великие время от времени совершают ляпы. Как бы ты так не работал на тренировках, однажды это может произойти.

Избежать ошибки можно только при условии, что ты хранишь стопроцентную концентрацию все 90 минут, ни на секунду не выключаешся из игры. Если же ошибка произошла, делать нечего – надо просто извлечь из нее урок", – цитирует Пикфорда издание Р-Спорт.

ЧМ 20183 тур

Англия - Бельгия: Четверг 28 июня 2018

Англия
до матча
2
дн
:
1
час
:
32
мин
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Англия - Бельгия Харри Кейн Харри Кейн Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд Англия Англия
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