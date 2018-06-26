Пикфорд: Кейн – форвард топ-уровня, я постоянно противостою ему на тренировках

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высоко оценил уровень своего партнера по сборной Харри Кейна.

"Кейн – форвард топ-уровня, он прекрасно завершает атаки. Могу сказать это как человек, который постоянно противостоит ему на тренировках.

Он хорошо справляется с давлением, находится в отличной форме. Если в Харри появляется хороший момент, он обязательно его реализует.

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Ошибки Нойера и Де Хеа? Все вратари, даже самые великие время от времени совершают ляпы. Как бы ты так не работал на тренировках, однажды это может произойти.

Избежать ошибки можно только при условии, что ты хранишь стопроцентную концентрацию все 90 минут, ни на секунду не выключаешся из игры. Если же ошибка произошла, делать нечего – надо просто извлечь из нее урок", – цитирует Пикфорда издание Р-Спорт.