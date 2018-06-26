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Пікфорд: Кейн – форвард топ-рівня, я постійно протистою йому на тренуваннях

17:15 90 Читать на русском
Пікфорд: Кейн – форвард топ-рівня, я постійно протистою йому на тренуваннях
Джордан Пікфорд / Фото з соцмереж

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд високо оцінив рівень свого партнера по збірній Харрі Кейна.

"Кейн – форвард топ-рівня, він чудово завершує атаки. Можу сказати це як людина, яка постійно протистоїть йому на тренуваннях.

Він добре справляється з тиском, знаходиться у відмінній формі. Якщо у Харрі з'являється хороший момент, він обов'язково його реалізує.

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Помилки Нойєра і Де Хеа? Всі воротарі, навіть найкращі час від часу здійснюють ляпи. Як би ти старанно не працював на тренуваннях, одного разу це може статися.

Уникнути помилки можна тільки за умови, що ти зберігаєш стовідсоткову концентрацію всі 90 хвилин, ні на секунду не вимикаєшся з гри. Якщо ж помилка сталася, робити нічого – треба просто витягти з неї урок", – цитує Пікфорда видання Р-Спорт.

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
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Теги
ЧС 2018 Англія - Бельгія Харрі Кейн Харрі Кейн Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд Англія Англія
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