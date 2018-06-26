"Самое печальное видео в жизни" – одинокий Эллардайс ест бургер, пока Англия разрывает Панаму на ЧМ-2018

Британские болельщики в соцсетях активно обсуждают видео с экс-наставником сборной Англии Сэмом Эллардайсом, который наблюдал за матчем национальной команды на чемпионате мира-2018 против Панамы (6:1) в одном из пабов.

Опытный специалист, одиноко сидя в пабе, ел бургер и наблюдал за поединком английской сборной против панамцев. Видео с Эллардайсом появилось в твиттере Man On.

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"Это самое печальное, что я видел в своей жизни", – прокомментировал ролик один из пользователей.

Напомним, что Биг Сэм возглавил сборную Англии в июле 2016 года, перед стартом квалификации к ЧМ-2018. Однако, под его руководством "Три льва" провели лишь 1 матч. Футбольная ассоциация вынуждена была уволить Эллардайса после появления скандального видео, на котором он согласился принять деньги от якобы азиатских бизнесменов, которые хотели обойти трансферные требования в АПЛ.

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