Хавбек Португалии Пицци: Знаем, как победить Украину и Сербию на выезде

Полузащитник сборной Португалии Пицци прокомментировал старт отбора Евро-2020.

"Мы не хотели терять эти очки, а хотели победить дважды для хорошего старта. Уже знаем, что должны сделать, чтобы победить Украину и Сербию на выезде.

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Цель Португалии – быть на первом месте в группе. Это наша философия и амбиции. Это наш менталитет, и с нашими качественными игроками это удастся.

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У меня нет беспокойства. Просто нам не хватило эффективности ", – сказал Пицци в комментарии Mais Futebol.