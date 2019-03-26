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Хавбек Португалии Пицци: Знаем, как победить Украину и Сербию на выезде

14:19 58 Читати українською
Хавбек Португалии Пицци: Знаем, как победить Украину и Сербию на выезде
Пицци / Reuters

Полузащитник сборной Португалии Пицци прокомментировал старт отбора Евро-2020.

"Мы не хотели терять эти очки, а хотели победить дважды для хорошего старта. Уже знаем, что должны сделать, чтобы победить Украину и Сербию на выезде.

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Цель Португалии – быть на первом месте в группе. Это наша философия и амбиции. Это наш менталитет, и с нашими качественными игроками это удастся.

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У меня нет беспокойства. Просто нам не хватило эффективности ", – сказал Пицци в комментарии Mais Futebol.

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Евро-2020 Пицци Пицци Португалия Португалия
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