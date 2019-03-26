Хавбек Португалії Піцці: Знаємо, як перемогти Україну і Сербію на виїзді

Англія — 15:20 2764
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"Зінченко може замінити Фернандінью в Манчестер Сіті", – британські ЗМІ хвалять українця після матчів збірної
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Мбаппе готовий попросити ПСЖ відпустити його в Реал – дві зірки мадридців можуть стати частиною трансферуІспанія — 13:53 974
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"Українці відчули полегшення від свого пограбування". Люксембурзькі ЗМІ звинувачують у поразці суддю та невезінняЗбірна України — 13:40 5228
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"Чому бив Коноплянка? Він усе запоров". Екс-форвард – про перемогу України, яка може закінчитися грандіозним скандаломЄвро-2020 — 13:00 11695
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"Давайте натуралізуємо Родрігеса", або "Відскакувати теж треба вміти": реакція соцмереж на матч Люксембург – УкраїнаЄвро-2020 — 10:43 5929