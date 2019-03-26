Хавбек Португалії Піцці: Знаємо, як перемогти Україну і Сербію на виїзді

Півзахисник збірної Португалії Піцці прокоментував старт відбору Євро-2020.

"Ми не хотіли втрачати ці очки, а бажали перемогти двічі для хорошого старту. Вже знаємо, що повинні зробити, щоб перемогти Україну і Сербію на виїзді.

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Мета Португалії – бути на першому місці в групі. Це наша філософія і амбіції. Це наш менталітет, і з нашими якісними гравцями це вдасться.

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У мене немає занепокоєння. Просто нам не вистачило ефективності", – сказав Піцці в коментарі Mais Futebol.