PhantomVSN – абсолютно новые бутсы Nike, созданные с чистого листа

Обычно, дизайн бутс начинается с эскиза, но не в этом случае. Чтобы сотворить что-то другое и лучшее, дизайнер Фил Вудман начал создание новой бутсы изнутри.

Такой подход привел к созданию абсолютно новой конструкции — PhantomVSN, которая помимо футбола, вскоре, будет принята и в другой обуви Nike.

"Мы разработали внутреннюю сетчатую вставку Quadfit, которая подойдет любой ноге, отлично сохраняет форму и поддерживает ногу, не стягивает ее", – говорит Вудман

В отличие от других тканых материалов, Quadfit не так сильно растягивается, а оси его волокон, направленные в четыре стороны, принимают форму ноги и обеспечивают поддержку во всех направлениях. Технология работает благодаря уникальным волокнам, а также разделениям между ними, которые распределяют нагрузку стопы и смягчают трение.

Еще одним невидимым элементом PhantomVSN стала система шнуровки под названием Ghost Lace. Сенсорные точки шнурков свели к минимуму, а однотяговая конструкция равномерно распределяет натяжение по всей площади. Затем шнурки можно спрятать, чтобы обеспечить идеально ровную поверхность.

Инновации на PhantomVSN коснулись также верха из материала Nike Flyknit, в котором использовали особенную текстуру ткани, а также добавили специальную треугольную вставку на внутреннюю часть бутсы, что обеспечивает превосходный контроль мяча.

"Когда мы думаем о фантомах, для которых разрабатываем бутсы, то представляем бойцов, которые овладели искусством навигации в тесных пространствах и обладают таким видением атак, которого другие не замечают", – говорит Вудман.

Мини-футбол также играет значимую роль в дизайне PhantomVSN, поэтому эта версия бутс будет также построена с большим вниманием к деталям и с использованием лучших технологий Nike, в том числе амортизации Nike React и более прочного верха для суровых улиц.

Обе версии PhantomVSN предназначены для игры при любых погодных условиях благодаря технологии ACC (All Conditions Control).

Одними из первых игроков Nike, которые будут играть в PhantomVSN, стали Филиппе Коутиньо и Кевин Де Брюйне.

В Украине линейка PhantomVSN будет представлена в регулярных магазинах Nike и на сайте deltasport.ua с августа этого года.