PhantomVSN – абсолютно нові бутси Nike, створені з чистого аркуша

Зазвичай, дизайн бутс починається з ескізу, але не в цьому випадку. Щоб створити щось інше та краще, дизайнер Філ Вудман почав створення нової бутси зсередини.

Такий підхід призвів до створення абсолютно нової конструкції – PhantomVSN, яка окрім футболу, незабаром, буде застосована і в іншому взутті Nike.

"Ми розробили внутрішню сітчасту вставку Quadfit, яка підійде будь-якій нозі, відмінно зберігає форму та підтримує ногу, не стягує її", – говорить Вудман.

На відміну від інших тканих матеріалів, Quadfit не так сильно розтягується, а осі його волокон, спрямовані в чотири сторони, приймають форму ноги й забезпечують підтримку в усіх напрямках. Технологія працює завдяки унікальним волокнам, а також розділенням між ними, які розподіляють навантаження стопи та пом'якшують тертя.

Ще одним невидимим елементом PhantomVSN стала система шнурівки під назвою Ghost Lace. Сенсорні точки шнурків звели до мінімуму, а однотягова конструкція рівномірно розподіляє натяг по всій площі. Потім шнурки можна заховати, щоб забезпечити ідеально рівну поверхню.

Інновації на PhantomVSN торкнулися також верху з матеріалу Nike Flyknit, в якому використовували особливу текстуру тканини, а також додали спеціальну трикутну вставку на внутрішню частину бутси, що забезпечує неперевершений контроль м'яча.

"Коли ми думаємо про фантоми, для яких розробляємо бутси, то уявляємо бійців, які оволоділи мистецтвом навігації в тісних просторах й володіють таким баченням атак, якого інші не помічають", – каже Вудман.

Міні-футбол також відіграє значну роль в дизайні PhantomVSN, тому ця версія бутс буде також побудована з великою увагою до деталей та з використанням кращих технологій Nike, в тому числі амортизації Nike React й більш міцного верху для суворих вулиць.

Обидві версії PhantomVSN призначені для гри за будь-яких погодних умов завдяки технології ACC (All Conditions Control).

Одними з перших гравців Nike, які гратимуть в PhantomVSN, стали Філіпе Коутіньйо і Кевін Де Брюйне.

В Україні лінійка PhantomVSN буде представлена в регулярних магазинах Nike і на сайті deltasport.ua з серпня цього року.