"Останнім часом з'явилася тенденція, що все більше професіональних клубів хочуть бачити в своїх рядах легіонерів. Ось чому було прийнято рішення відмовитися від ліміту на іноземців як у Першій, так і у Другій лізі. Однак, на полі у складі кожної з команд має перебувати не більше трьох легіонерів.

Офіційно затверджено формат сезону Першої ліги 2021/22

У Регламенті зазначено, що за кожного футболіста-легіонера, прізвище якого вперше внесене до заявки клубу, мають перерахувати грошовий внесок у розмірі 150 тисяч гривень. Ці кошти УАФ використовує на розвиток дитячо-юнацького футболу", – поділився Каденко у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що у Другій лізі України в новому сезоні з'явиться аж 12 новачків. Також у третій за силою дивізіон заявиться МФК Миколаїв, який посів 4 місце у розіграші Першої ліги.

"Мене вдарив тренер, я йшов і плакав": останнє інтерв’ю Чубарова – легендарний адміністратор Динамо обожнював поезію