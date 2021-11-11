"Виталик, когда получил травму и сделал КТ, сразу мне позвонил. Это было в 10 вечера. Мы с ним в очень хороших, доверительных отношениях. Он мне позвонил по телефону и сказал досадное известие.

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Я говорю: "Молодец, Виталий, известил, ночь у меня будет интересная". Но этой проблемы нет – будет играть Соболь, он основной игрок Брюгге, выступает в Лиге чемпионов. Все нормально у Эдика со здоровьем. Может туда выйти и Коля Матвиенко в случае необходимости, могу туда пустить и Сашу Зинченко.

Вокруг есть перестановки, а у сборной люди, которые могут играть на разных позициях, как и должно быть", – сказал Петраков в эфире Футбол NEWS.

Сегодня, 11 ноября, Украина проведет спарринг с Болгарией, а 16 ноября матч против Боснии в рамках отбора в ЧМ-2022.

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