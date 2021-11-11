"Віталік, коли отримав травму та зробив КТ, відразу мені подзвонив. Це було о 10-й вечора. Ми з ним у дуже добрих, довірливих стосунках. Він мені зателефонував і сказав прикру звістку.

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Я кажу: "Молодець, Віталію, сповістив, ніч у мене буде цікава". Але цієї проблеми немає – гратиме Соболь, він основний гравець Брюгге, виступає у Лізі чемпіонів. Все нормально в Едіка зі здоров'ям. Може туди вийти й Коля Матвієнко у разі потреби, можу туди пустити й Сашка Зінченка.

Навколо є перестановки, а у збірній люди, які можуть грати на різних позиціях, як і має бути", – сказав Петраков в ефірі Футбол NEWS.

Сьогодні, 11 листопада, Україна проведе спаринг з Болгарією, а 16 листопада матч проти Боснії в рамках відбору до ЧС-2022.

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