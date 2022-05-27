"Было бы неправильно, если бы я бежал из города, в котором родился. Но мне сказали: "Ты слишком стар, и у тебя нет военных навыков. Лучше выведи нас на чемпионат мира".

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Это очень большая ответственность. Я все больше чувствую ее с приближением матча против Шотландии. Многие наши болельщики воюют в составе украинской армии", – цитирует Петракова Time.

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом.

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