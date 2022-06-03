Сборная Украины получила неожиданное усиление перед поединком за путевку на ЧМ-2022 против Уэльса.

Данило Игнатенко наконец-то получил довызов в расположение сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Уэльс – Украина: подопечные Петракова получат мощную поддержку в решающем матче за выход на ЧМ-2022

Хавбек уже прибыл в команду, где его тепло встретили партнеры по сборной. Причиной такого позднего приезда стало получение британской визы, которую ему не смогли оформить оперативно.

Добавим, что сборная Украины сыграет с Уэльсом 5 июня, а также предстоит провести еще 3 игры в рамках Лиги наций в июне: с Ирландией (8 и 14 июня) и Арменией (11 числа).

"Я б менше говорив і лише тихо радів": Роман Григорчук – про унікальний момент збірної України і фактор Гарета Бейла