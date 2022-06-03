Уэльс – Украина: подопечные Петракова получат мощную поддержку в решающем матче за выход в ЧМ-2022
19:28 - Читати українською
Украинские болельщики смогут поддержать национальную команду в важном поединке в Кардиффе.
Все билеты на сектор, который был выделен для поддержки сборной Украины, были распроданы за 2 дня до матча, сообщает официальный сайт УАФ.
Уэльс – Украина: поединок за путевку на ЧМ-2022 рассудит удачный арбитр для "сине-желтых"
Таким образом, подопечные Александра Петракова гарантированно получат мощную поддержку в поединке с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.
К слову, встреча с валлийцами запланирована на 5 июня, а победитель пары попадет в Мундиаль, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Россия напала на Украину: Зинченко рвался на войну, Шотландия нашла у нас супероружие и слабину (LIVE)
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter