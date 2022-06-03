Все билеты на сектор, который был выделен для поддержки сборной Украины, были распроданы за 2 дня до матча, сообщает официальный сайт УАФ.

Уэльс – Украина: поединок за путевку на ЧМ-2022 рассудит удачный арбитр для "сине-желтых"

Таким образом, подопечные Александра Петракова гарантированно получат мощную поддержку в поединке с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.

К слову, встреча с валлийцами запланирована на 5 июня, а победитель пары попадет в Мундиаль, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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