"Джеко не будет играть – это плюс нашей сборной. Но следует обыграть соперника благодаря нашим командным действиям. Думаю, Петраков выставит схему, похожую на ту, которую использовали в последнем матче. Ребята при предыдущем тренере довольно неплохо играли по схеме 4-3-3. Надеюсь, так они и сыграют, с таким же настроением и таким же количеством моментов. Только теперь нужно забить.

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Не думал, что Петраков не сможет отойти от своей схемы. Мы с ним много общались, он фанат этой схемы. Жизнь заставила переоценить и сыграть так. Мы играем одновременно с Финляндией. Если украинцы забьют первыми, будут спрашивать: "Как там те". Не скажу, что это сбивает, но ребята мыслями будут там, где от нас ничего не зависит.

Босния не мотивирована, но это опасный звоночек. Они будут играть раскованно, может, дадут сыграть футболистам, имеющим мало игровой практики, а они захотят доказать, что достойны играть за сборную. Будет непросто", – отметил Нагорняк в комментарии vZbirna.

Напомним, боснийцы будут принимать Украину сегодня, начало в 21:45. Хозяева уже потеряли все шансы выхода на Мундиаль, а подопечным Петракова нужна исключительно победа и надежда на Францию в параллельном матче против финнов.

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