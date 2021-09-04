Уроженец Московской области Юрий Войнов большую часть жизни провел в Украине и выступал за нашу сборную. Чемпионат мира 1958-го стал особенным для нас благодаря участию первого украинца. Успехи и неудачи легендарного динамовца – в воспоминаниях на Футбол24.

В 1958-м сборная СССР дебютировала на чемпионате мира. В заявке команды Гавриила Качалина фигурировали несколько фамилий, связанных с Украиной. За спиной Льва Яшина находился уроженец Днепропетровщины Владимир Маслаченко. Защитник Леонид Островский в 1963-м станет игроком киевского Динамо, а свою дальнейшую жизнь свяжет с Украиной. Герман Апухтин небольшой период времени проведет в одесском СКА, Валентин Бубукин в начале 70-х будет тренировать симферопольскую Таврию и львовские Карпаты, а Никита Симонян – Черноморец.

Киевское Динамо делегировало только двух представителей: Владимира Ерохина и Юрия Войнова. Правда, первый на поле не вышел, а второй – отыграл во всех пяти поединках и стал настоящим открытием турнира. В финальный список имел шансы попасть Виктор Фомин, однако этого не случилось.

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Особенный дебют и бюрократические препятствия

Юрий Николаевич родился 29 ноября 1931-го в Московской области. Там и начинал заниматься футболом, однако первый по-настоящему серьезный опыт получил в ленинградском Зените. Качественная игра центрального полузащитника нашла отражение в приглашении в национальную сборную. Войнов дебютировал за главную команду страны в 22-летнем возрасте в противостоянии с Венгрией (1:1), где прекрасно сыграл против Ференца Пушкаша.

В конце 1955-го по приглашению Олега Ошенкова талантливый полузащитник перебрался в киевское Динамо. У клуба возникли проблемы с регистрацией новичка (федерация не могла простить "побег" таланта в Киев), но Войнов успел сыграть за киевлян в первом туре сезона-1956 в поединке с Трудовыми резервами (и даже "привез" пенальти за игру рукой в ​​штрафной). Пройдет немного времени и Юрий Николаевич станет капитаном Динамо.

В том же сезоне динамовский новобранец сыграл несколько матчей за сборную Украины, которая принимала участие в Спартакиаде народов СССР. Вместе с Каневским, Юстом, Команом, Мирославом Думанским и другими ведущими футболистами Войнов выиграл бронзу на турнире, отличаясь почти в каждом матче. В поединке за третье место Войнов забил победный гол команде Ленинграда, где он провел значительную часть карьеры.

Чемпионское Динамо-1961 / фото из открытых источников

Можно предположить, что из девяти сезонов Войнова в составе киевского Динамо самым памятным для футболиста, как и для большинства болельщиков, был чемпионат-1961. Именно тогда украинская команда впервые завоевала титул чемпиона СССР. Годом ранее киевляне финишировали вторыми.

Капитанами в киевском Динамо просто так не становятся, – говорит партнер Войнова в чемпионском сезоне Анатолий Сучков. – Юрий Николаевич обладал замечательными человеческими качествами и считался ключевым игроком тогдашнего Динамо. Чего стоит только его мощный удар. Вообще у нас была особая связь еще и потому, что мы действовали на одном фланге – я закрывал позицию правого защитника, а Войнов – правого полузащитника.

В 1964-м Юрий Николаевич попрощался с футболом, поэтому, в его карьере было только две команды: Зенит, за который он провел сотню поединков, и Динамо, где он сыграл почти вдвое больше.

Ассистент и плеймейкер

На ЧМ-1958 сборная Союза дебютировала с противостояния с Англией, которое завершилось вничью 2:2. Войнов получил прекрасную прессу благодаря своей активности, а еще участию в комбинации, предшествовавшей премьерному голу сборной СССР на Мундиалях. Именно Войнов вывел на ударную позицию Анатолия Ильина, выстрел которого парировал Колин Макдональд, впрочем первым на добивании оказался Симонян.

Прошло три дня и сборная СССР победила австрийцев (2:0), а затем ее ждала встреча с бразильцами, которые в итоге выиграли титул чемпионов. Выдающаяся команда Пеле и Гарринчи обыграла Советский Союз благодаря дублю Вавы – 2:0. Едва ли не единственный момент подопечных Качалина возник вследствие индивидуальному мастерству Войнова – его удар метров с 20-ти оказался мощным, но немного неточным.

Войнов в борьбе с Нилтоном Сантосом, двукратным чемпионом мира и легендой Ботафого / фото из открытых источников

Равенство показателей на групповом этапе заставило организаторов чемпионата мира провести дополнительный матч, в котором минимальную победу одержали советские футболисты. Голевую передачу на Ильина отдал Войнов.

В четвертьфинале СССР ждала встреча с хозяевами турнира. Битва со Швецией стала роковой – 0:2. Как вспоминал потом в своих мемуарах Яшин, "дома делегацию ожидала более чем прохладная встреча". Несмотря на это, в 1959-м Войнов попал в список номинантов на "Золотой мяч" и финишировал на 12-й строчке.

Титул чемпиона Европы и забвение

Сам факт участия на Мундиале первого украинца и его попадание в символическую сборную турнира по одной из версий (вместе с Пеле, Гарринчей, Копой и Фонтеном) заслуживает особого признания. Пройдет два года и Юрий Николаевич установит планку еще выше – сборная СССР с Войновым в составе выиграет первый чемпионат Европы, а он снова сыграет важную роль в решающей атаке, которая станет золотой и увенчается голом Виктора Понедельника.

Войнов наблюдает за игрой на выходе Яшина / фото из открытых источников

В середине 60-х великий футболист начнет тренерскую карьеру, которая не будет такой успешной. Успехи можно назвать локальными – полуфинал Кубка СССР и выход в элитный дивизион с Черноморцем, где играли Лобановский и Базилевич. Потом Юрий Николаевич тренировал мощный николаевский Судостроитель, Шахтер, полтавский Строитель, который впоследствии будет называться Ворсклой и где тогда зажигал Виталий Старухин, и Металлист. В 90-е Войнов работал инспектором на матчах чемпионата Украины. Послефутбольный период жизни легенды был довольно сложным и драматичным (в прессе писали о его работе грузчиком и навязчивых мыслях мужчины о самоубийстве). 22 апреля 2003 года Юрия Николаевича не стало.

Маэстро изысканных передач и акцентированного удара, а еще человек с особым шармом и харизмой – таким останется в воспоминаниях Юрий Войнов.