Победа над Барселоной подарила "горнякам" надежды на выход из группы Лиги чемпионов. Шесть команд уже там.

По итогам четвёртого тура шесть команд гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, а Бавария досрочно выиграла группу А и получила посев в 1/8 финала.

Участники плей-офф ЛЧ



Бавария

Манчестер Сити

РБ Лейпциг

Реал Мадрид

Реал Сосьедад

Интер

В то же время, шесть команд потеряли все варианты выйти в плей-офф: Унион, Зальцбург, Бенфика, Црвена Звезда, Янг Бойз, Антверпен.

После сенсационной победы над Барселоной шансы Шахтера на 1/8 финала выросли до 11,5% согласно прогнозу Euro Club Index. Не так много, учитывая Барселону (98,7%) и Порту (89,8%), но перед этим туром у "горняков" вообще было меньше 7%.

Великолепная новость в том, что у Шахтера будет евровесна. Суперкомпьютер дает лишь 0,7% на то, что дончане растратят шесть очков гандикапа перед Антверпеном и упадут на последнее место группы.

Позитив этим не ограничивается. Заглянем в следующий сезон, когда Лига чемпионов стартует в новом формате. Чемпион Украины не получит прямого места в групповом раунде ЛЧ-2024/25, а должен проходить квалификацию.

Но есть нюанс. Если текущую ЛЧ выиграет команда, которая квалифицируется также через свою лигу (как в том году Манчестер Сити, а прежде Реал), то место победителя ЛЧ в групповом этапе займет команда с наибольшим рейтингом в чемпионской квалификации. А там нет равных Шахтеру.

Это все звучит сложно. Но в двух словах: если Шахтер выиграет чемпионат Украины, то имеет огромные шансы на прямую путевку. Основные конкуренты (Динамо Загреб, Славия Прага, Копенгаген, Црвена Звезда) сильно отстают. Вероятность победы Шахтера в УПЛ оценивается в 81,7%.

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